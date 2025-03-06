Женщина убила сожителя в квартире на севере Москвы

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, убившей своего сожителя на севере Москвы. Инцидент произошел 5 марта на Зеленоградской улице, сообщается в телеграм-канале следственного управления СК России по Москве.

По данным СК, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла ему колото-резаное ранение. Мужчина скончался на месте происшествия.

В ведомстве добавили, что злоумышленница была задержана в кратчайшие сроки, в ходе допроса она признала вину. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемой под стражу, сказано в сообщении.

В феврале 2025 года женщина убила своего знакомого в квартире в центре Москвы. По данным следствия, она поругалась с мужчиной и не менее одного раза ранила его ножом. В результате тот скончался на месте происшествия.

Кроме того, правоохранители задержали женщину, которая ранила ножом сожителя в Орехово-Зуеве. Информация о ранении мужчины поступила из больницы, куда он был доставлен. Полицейские установили, что в квартире на улице Бирюкова между пострадавшим и его сожительницей произошла ссора во время распития алкоголя.