Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына в Перми нанесла ему 35 ударов ножом

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Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына в Перми летом 2024 года Ирина Шатова нанесла ему 35 ударов кухонным ножом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего прокурора Светлану Плотникову.

Женщина сначала задушила ребенка, а затем начала наносить ему ножевые удары. На теле мальчика были обнаружены два неравномерных подкожных кровоизлияния. Кроме того, были выявлены признаки удушья: одутловатость лица, множественные кровоизлияния на лице и экхимотическая маска.

Мать ударила сына не менее 35 раз, однако ран зафиксировано меньше, так как их часть пришлась в одно и то же место, отмечается в сообщении.

Тело ребенка нашли в июле 2024 года на мусорной площадке возле одного из домов в Ленинском районе Перми. После этого местное управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего.