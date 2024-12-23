Зарезавшая годовалого внука бабушка предстанет перед судом в Хабаровском крае

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Бабушка, зарезавшая годовалого внука в Хабаровском крае, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

В ведомстве заявили, что расследование уголовного дела в отношении женщины 1970 года рождения завершено. Ее будет судить Хабаровский краевой суд по обвинению в убийстве.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире дома по улице Максима Горького в Николаевске-на-Амуре. Женщина, будучи пьяной, из чувства неприязни к своему годовалому внуку нанесла ему несколько ударов бытовым ножом в область шеи. Ребенок скончался на месте. Подозреваемую арестовали.

Ранее Верховный суд Татарстана назначил 30-летней Ильмире Гардановой 13 лет колонии общего режима с ограничением свободы на год по делу об убийстве семерых родственников.

По версии следствия, в июне прошлого года семь человек, включая четырех детей 2016–2019 годов рождения, погибли во время пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района. В ходе расследования выяснилось, что Гарданова принесла домой заранее замешанную легковоспламеняющуюся жидкость, разлила ее у входа в зал и кухню, а после подожгла.

