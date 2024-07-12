Труп ребенка найден в чемодане около мусорных баков в Перми

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Труп ребенка обнаружен в чемодане рядом с мусорными баками в Перми. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным ведомства, тело мальчика на вид 6–8 лет нашел местный житель на мусорной площадке возле одного из домов, расположенного в Ленинском районе. У ребенка выявили признаки насильственной смерти, есть колото-резаные раны и симптомы асфиксии.

На месте происшествия работают полицейские. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Правоохранители проводят следственные экспертизы и допрашивают свидетелей. Ход и результаты расследования дела находятся на особом контроле руководителя регионального СУ СК РФ Дениса Головкина.

Ранее в подъезде дома на Рязанском проспекте в Москве нашли новорожденного мальчика. Его доставили в медучреждение. Предварительно, мать ребенка зашла в подъезд и оставила младенца на четвертом этаже. Личность женщины устанавливается, ход и результаты процессуальной проверки контролирует Кузьминская межрайонная прокуратура.