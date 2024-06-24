Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Новорожденного ребенка нашли в подъезде дома на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Мальчик доставлен в медицинское учреждение", – подчеркнули в телеграм-канале ведомства.

По предварительным данным, мать младенца зашла в подъезд жилого дома на Рязанском проспекте, а потом оставила его на 4-м этаже. Личность женщины устанавливается.

Ход и результаты процессуальной проверки поручены Кузьминской межрайонной прокуратуре. Также ведомство проконтролирует дальнейшее жизнеустройство ребенка.

Ранее в парке столичного района Кузьминки нашли тело новорожденного мальчика. Причину смерти младенца, найденного в реке Чурилихе, предстоит выяснить после проведения экспертизы. На момент известия об инциденте правоохранители решали вопрос о возбуждении уголовного дела.

