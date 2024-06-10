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10 июня, 10:35 (обновлено 10.06.2024 11:14)

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РИА Новости: мать и сын погибли после падения из окна квартиры на западе Москвы

Мать и сын погибли после падения из окна квартиры на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тела матери и ребенка обнаружили под окнами дома на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, травмы, обнаруженные на телах погибших, характерны полученным при падении с высоты. Источник агентства уточнил, что вместе с матерью погиб ее 16-летний сын.

Ранее девочка 2021 года скончалась в больнице после падения из окна квартиры на востоке Москвы. Она оперлась на москитную сетку и упала с девятого этажа. В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку.

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