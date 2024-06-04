Пострадавших при падении ремонтируемой шахты лифта в центре Москвы нет

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В результате падения участка конструкции шахты лифта в центре столицы никто не пострадал, сообщили в фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

ЧП произошло в Милютинском переулке, доме 20/2, строении 1, при разборке шахты лифта, подлежащей замене.

В фонде капремонта заверили, что работы по установке новой шахты и замене подъемника выполнят в установленные сроки.

Ранее трое взрослых и один ребенок получили травмы в результате падения лифта в поселке Шушары Санкт-Петербурга.

В этот момент в кабине находились 15 человек, включая двоих детей. Скорую помощь вызвали двое пострадавших, один мужчина получил травму колена.

