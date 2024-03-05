В УК назвали "переспуском" падение лифта в жилом доме в Шушарах

Фото: телеграм-канал "112"

Лифт, установленный в многоквартирном доме в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, ранее никогда не ломался, а недавний инцидент является переспуском. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на директора управляющей компании (УК) Зухру Ефимову.

До этого при падении лифта с восьмого этажа пострадали трое взрослых и ребенок. Всего же в кабине находились 15 человек, включая двоих детей.

"Люди утверждают, что он начал падать. Но вы же понимаете (что там бы было). С восьмого этажа, они сказали, он начал падать. Даже экстренного торможения нет, как говорят лифтеры", – заявила Ефимова.

По ее словам, точная причина падения лифта еще не установлена. Однако директор УК не считает случившееся происшествием. По ее словам, лифт "опустился ниже уровня первого этажа".

Между тем жители дома обратили внимание, что лифт постоянно застревал, сообщает "Газета.ру". Елена, проживающая в многоэтажке, рассказала, что жильцы неоднократно обращались с вопросом о работе лифта в УК, однако не получали ответа.

"Я проживаю в этом доме, в этой парадной. Лифт постоянно у нас неисправен, очень часто в нем застревали. Лично я только два раза застревала. Лифт не первый раз нас подводит. Делали заявки – бесполезно, никому ничего не надо", – поделилась она.

Факт госпитализации троих пострадавших женщина подтвердила. Однако, уточнила она, в машину скорой помощи на ее глазах посадили еще одного ребенка.

Еще одна жительница дома Виктория рассказала, что заявки, связанные с лифтами, оставляли по четыре раза в год. Проживающих в доме беспокоили громкие звуки, которые издавали лифты.

Женщина также сообщила, что кабины постоянно закрываются раньше времени. Однажды в лифте якобы зажало ребенка.

До этого 65-летняя женщина упала в шахту лифта на предприятии в Королеве. Падение произошло с третьего этажа. После этого ее госпитализировали с различными травмами.

