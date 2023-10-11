Уголовное дело возбудили в Самаре после аварии с лифтом в торговом центре

Фото: СУ СК России по Самарской области

Уголовное дело возбудили после выхода из строя лифта в торговом центре Самары. На тот момент в кабине были три подростка, сообщается в телеграм-канале главка Следственного комитета РФ региона.

9 октября в одном из ТЦ города остановился и накренился лифт. Причиной стал разрыв металла на горизонтальной балке. Следователи считают, что авария случилась из-за ненадлежащего технического осмотра. Подросткам помогли выбраться сотрудники торгового центра.

Следственный отдел по Кировскому району Самары возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее рабочий погиб в результате падения газобетонных блоков на строительном объекте на Шелепихинской набережной. Второй рабочий был госпитализирован.

До этого строительные леса рухнули недалеко от станции первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Кунцевская. Сообщение о происшествии поступило 10 мая в 21:23. Обрушение лесов случилось на улице Алексея Свиридова, у дома № 24.

Башенный кран упал в Кирове