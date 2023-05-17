09:19Происшествия
Мужчина упал с крыши дома на арматуру в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
В ТиНАО мужчина 1972 года рождения во время проведения кровельных работ упал с крыши двухэтажного частного дома на арматуру фундамента. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Уточняется, что инцидент произошел в поселении Воскресенском. В тот момент мужчина выполнял кровельные работы. От полученных травм он скончался на месте.
"Прокуратура <...> контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки <...> и принятие процессуальных решений", – отметили в надзорном ведомстве.
Ранее в 3-м Митинском переулке девочка 2021 года рождения выпала с 9-го этажа жилого дома. Она выжила, но ей потребовалась госпитализация. В момент инцидента в квартире находилась мать ребенка.
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