Мужчина упал с крыши дома на арматуру в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В ТиНАО мужчина 1972 года рождения во время проведения кровельных работ упал с крыши двухэтажного частного дома на арматуру фундамента. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел в поселении Воскресенском. В тот момент мужчина выполнял кровельные работы. От полученных травм он скончался на месте.

"Прокуратура <...> контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки <...> и принятие процессуальных решений", – отметили в надзорном ведомстве.

Ранее в 3-м Митинском переулке девочка 2021 года рождения выпала с 9-го этажа жилого дома. Она выжила, но ей потребовалась госпитализация. В момент инцидента в квартире находилась мать ребенка.

