Один человек погиб при обрушении перекрытий в здании в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Обрушение здания произошло в Большом Черкасском переулке в Москве. В результате случившегося погиб один человек, сообщает в своем телеграм-канале столичный Следственный комитет РФ.

"По предварительным данным, 13 мая 2023 года в ходе ремонтных работ произошло обрушение перекрытий в здании, расположенном в центре Москвы, в результате чего пострадали 2 рабочих, несмотря на оказанную медицинскую помощь один из рабочих скончался", – говорится в сообщении.

Также следственный отдел по Тверскому району следственного управления по Центральному округу Главного следственного управления СК РФ по столице организовал доследственную проверку. В настоящее время следователи прибыли на место случившегося. Они проводят опрос очевидцев и изучают документы на строительство.

СК РФ уточнил, что будут назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы.

Ранее пожар произошел на стройке рядом с гостиницей "Интерконтиненталь" на Тверской улице в Москве. Пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание утеплителя на площади 10 квадратных метров в котловане стройки. Позже сообщалось, что спасатели смогли ликвидировать возгорание.

Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Поклонной улице в Москве