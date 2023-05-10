Строительные леса обрушились рядом со станцией МЦД Кунцевская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительные леса рухнули недалеко от станции первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Кунцевская. Об этом сообщает пресс-служба столичного Главного управления МЧС РФ.

Согласно информации, сообщение о происшествии поступило в 21:23 10 мая. Ведомство уточнило, что обрушение лесов случилось на улице Алексея Свиридова у дома 24.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений выявлено, что рядом со станцией МЦД Кунцевская производились строительные работы", – указало ГУ МЧС.

Ведомство добавило, что на место происшествия прибыли оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий случившегося. Движение поездов в результате падения строительных лесов не прервалось.

Ранее спасатели извлекли из-под обрушившихся конструкций в строящемся жилом комплексе на западе Москвы одного человека.

4 марта на территории строительной площадки на улице Лобачевского, доме 114, произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 квадратных метров. В результате один человек погиб.

Дело возбудили по факту гибели рабочего на стройплощадке на улице Лобачевсокго