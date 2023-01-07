В Турции на туристов обрушилась крыша отеля

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Крыша отеля обрушилась на туристов в городе Сарыкамыш на севере Турции. Об этом сообщает местный телеканал CNN Turk.

"Пострадали 10 человек, они госпитализированы, их жизням ничто не угрожает", – заявил губернатор провинции Карс Тюркер Оксюз.

На месте происшествия уже работают спасатели. Также привлечены следователи.

По уточненным данным, инцидент произошел во время мероприятия, приуроченного к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.

В декабре в российском Краснознаменске возбудили уголовное дело после травмирования рабочих в результате обрушения строительных лесов. Дело открыли по части 1 статьи 216 Уголовного кодекса РФ.

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