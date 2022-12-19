Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

В Краснознаменске возбудили уголовное дело после травмирования рабочих в результате обрушения строительных лесов, сообщает Следственный комитет России по Московской области.

Дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр, допрашиваются свидетели. По завершении осмотра будут назначены строительно-техническая, а также судебно-медицинские экспертизы всем пострадавшим", – отметили в Следственном комитете.

По данным следствия, обрушение строительных лесов произошло во время демонтажа. Рабочие, которые находились там, упали в снег, после чего конструкция обрушилась на них. Пострадавших госпитализировали.

Следствие направит поручение о проверке соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ в госинспекцию труда.

Ранее сообщалось, что в Следственном комитете рассказали о состоянии рабочих, пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске. По сообщению СК, жизни рабочих ничего не угрожает. Всего в инциденте пострадали 10 человек.

СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Краснознаменске

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