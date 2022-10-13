СК начал проверку после гибели рабочего в офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Проверку организовали после гибели рабочего в офисе Сбербанка на западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.

По ее словам, на месте ЧП в настоящее время находятся следователи. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в четверг, 13 октября, при выполнении монтажных работ в офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте. В результате падения конструкции погиб рабочий. Также, по предварительной информации, еще два человека пострадали.

В пресс-службе кредитной организации факт ЧП подтвердили и заявили о начатом расследовании.

"Инцидент у подрядной организации на строительном объекте банка подтверждаем. Пострадавшие – сотрудники подрядной организации. В настоящее время проводится расследование инцидента", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что строительные леса обрушились при покраске здания в центре столицы, в Леонтьевском переулке. В результате инцидента пострадал один рабочий. Проверку по факту обрушения взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.



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