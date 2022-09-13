Рабочий погиб, сорвавшись с шестого этажа жилого дома на юге столицы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Рабочий сорвался с шестого этажа жилого дома на улице Мусы Джалиля на юге столицы, сообщает прокуратура Москвы в телеграм-канале.

Уточняется, что мужчина упал с высоты при выполнении работ.

"Мужчина скончался на месте. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие следственным органом процессуального решения по данному факту контролируется Нагатинской межрайонной прокуратурой", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что строительные леса обрушились при покраске здания в центре столицы, в Леонтьевском переулке. В результате инцидента пострадал один рабочий. Проверку по факту обрушения взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.

