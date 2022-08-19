Один человек погиб при обрушении стены старого дома на юго-востоке Москвы

16:43 (обновлено 19.08.2022 17:01)
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Стена старого здания обрушилась на юго-востоке Москвы, в результате чего погиб рабочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
"При разборе стены дома старой постройки на улице Крутицкий Вал произошло ее падение на рабочего", – сказал собеседник агентства.
По его словам, строитель не успел отбежать. От полученных травм он погиб.
Позже стало известно, что Лефортовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. В надзорном ведомстве столицы отметили, что инцидент произошел в нежилом 8-этажном здании при демонтаже.
В начале июня строительные леса обрушились при покраске здания в центре столицы, в Леонтьевском переулке. В результате инцидента пострадал один рабочий. Проверку по факту обрушения взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: