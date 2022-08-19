Один человек погиб при обрушении стены старого дома на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Стена старого здания обрушилась на юго-востоке Москвы, в результате чего погиб рабочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

"При разборе стены дома старой постройки на улице Крутицкий Вал произошло ее падение на рабочего", – сказал собеседник агентства.

По его словам, строитель не успел отбежать. От полученных травм он погиб.

Позже стало известно, что Лефортовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. В надзорном ведомстве столицы отметили, что инцидент произошел в нежилом 8-этажном здании при демонтаже.

В начале июня строительные леса обрушились при покраске здания в центре столицы, в Леонтьевском переулке. В результате инцидента пострадал один рабочий. Проверку по факту обрушения взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.