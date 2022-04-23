В результате обрушения строительных лесов на Варшавском шоссе погиб один человек

Фото: СК РФ

В строящемся здании на Варшавском шоссе, 168 произошло обрушение строительных лесов. В результате инцидента погиб человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Один человек находится под завалами и не подает признаков жизни. Еще одного оттуда достали", – рассказал агентству источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают экстренные и медицинские службы. Площадь обрушения составила 180 квадратных метров. В результате инцидента пострадали четыре человека. Все они госпитализированы в медучреждения столицы.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Ее ход контролирует Чертановская межрайонная прокуратура.

Позже в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве сообщили, что тело рабочего извлекли из под завалов. Он скончался на месте от полученных травм.

Ранее два человека погибли в результате обрушения трех пролетов бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса в подмосковном поселке Селятино. Также в результате инцидента пострадали три человека.