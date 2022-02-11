Три пролета бетонного забора обрушились в Подмосковье

11 февраля, 22:14
Фото: МЧС РФ
В подмосковном поселке Селятино СНТ "Отрадное" обрушились три пролета бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса, сообщили ТАСС в региональном МЧС РФ.
"В результате два человека извлечены из-под завала, двоих ищут спасатели", – говорится в сообщении.
По данному факту прокуратура начала проверку. Ее проведение поручено Наро-Фоминской городской прокуратуре. На место ЧП выехал городской прокурор Василий Антонов-Романовский.
"В ходе проверки <...> будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что обрушение легковозводимой парковки произошло на западе столицы. В результате произошедшего никто не пострадал, однако оказались повреждены 10 автомобилей.
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