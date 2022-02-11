Три пролета бетонного забора обрушились в Подмосковье

Фото: МЧС РФ

В подмосковном поселке Селятино СНТ "Отрадное" обрушились три пролета бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса, сообщили ТАСС в региональном МЧС РФ.

"В результате два человека извлечены из-под завала, двоих ищут спасатели", – говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура начала проверку. Ее проведение поручено Наро-Фоминской городской прокуратуре. На место ЧП выехал городской прокурор Василий Антонов-Романовский.

"В ходе проверки <...> будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что обрушение легковозводимой парковки произошло на западе столицы. В результате произошедшего никто не пострадал, однако оказались повреждены 10 автомобилей.

