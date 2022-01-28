Парковка обрушилась на западе Москвы

Обрушение легковозводимой парковки произошло на западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло на Кутузовском проспекте. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров.

В результате произошедшего никто не пострадал, однако оказались повреждены 10 автомобилей.

Ранее сообщалось, что жители Москвы установили во дворах домов и на территориях офисных зданий более 7 тысяч шлагбаумов, согласованных с городскими властями. Большая их часть – почти 2,7 тысячи – появилась в центре столицы.