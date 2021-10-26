Москвичи установили более 7 тыс шлагбаумов возле домов и офисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Жители Москвы установили во дворах домов и на территориях офисных зданий более 7 тысяч шлагбаумов, согласованных с городскими властями. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"В столице насчитывается 7 082 согласованных и официально разрешенных шлагбаумов. Их установили, чтобы упорядочить парковку во дворах или на территориях возле офисов. Законность установки контролирует Госинспекция по недвижимости", – говорится в сообщении.
Глава инспекции Владислав Овчинский уточнил, что администрация городских округов предоставляет в ведомство данные об установленных шлагбаумах в целях повышения эффективности обследования территории. По его данным, лидирует по количеству установленных шлагбаумов Центральный административный округ.
"Наибольшее количество шлагбаумов – 2 677 – установлено в центре столицы. Далее идет Северный административный округ, где сейчас действуют 1 100 устройств. Условное третье место разделяют Западный (622) и Северо-Восточный (619) административные округа", – рассказал Овчинский.
В мэрии уточнили, что для установки шлагбаума во дворе многоэтажного дома его жители должны принять соответствующее решение на общем собрании, направить соответствующие документы в муниципалитет и дождаться одобрения. Кроме того, законодательство предполагает право жильцов на получение субсидии из городского бюджета.
Бороться с нелегально установленными шлагбаумами помогает проект "Свободный доступ", куда москвичи могут сообщить о самозахвате земли и незаконных парковках.
"На основании обращений организуют проверку и, если факт нарушения подтверждается, восстанавливают свободный доступ на территорию", – отмечается в материале.
Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в честь Дня народного единства с 4 по 6 ноября парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. Он отметил, что не нужно будет платить за парковку с тарифом 380 рублей за час. Платными останутся лишь парковки со шлагбаумом.
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