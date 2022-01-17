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Общество

11:00

Сервис для отправки в МВД уведомлений по трудовым мигрантам заработал на портале госуслуг

общество

Фото: depositphotos/puhhha

Руководители теперь могут отправлять в МВД РФ уведомления по трудовым мигрантам онлайн с помощью нового сервиса на портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"Каждый руководитель, который работает с мигрантами, должен сообщать в МВД о заключении, расторжении трудовых договоров и выплате зарплат. Раньше отправляли бумажные уведомления, теперь на госуслугах есть новый сервис", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, чтобы направить уведомление в МВД онлайн, нужно выбрать раздел "Уведомления по трудовым мигрантам", заполнить форму заявления и подписать усиленной квалифицированной подписью. Результат рассмотрения появится в личном кабинете.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости кодификации миграционного законодательства и введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.

Он предложил прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей квот на занятие трудовой деятельностью. Ожидается, что это поставит дополнительный барьер для проникновения на российский рынок труда криминальных элементов.

В РФ все трудовые мигранты будут получать карточки с чипом

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