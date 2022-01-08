МВД разрабатывает документ о порядке проведения геномной регистрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство внутренних дел России занимается разработкой документа о порядке проведения добровольной и обязательной государственной геномной регистрации в соответствии с федеральным законом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

Там отметили, что постановление также будет содержать нормы, определяющие порядок учета и правила хранения биологического материала.

"Проект постановления устанавливает порядок проведения обязательной и добровольной государственной геномной регистрации, а также определяет правила получения, учета, хранения, использования, передачи и уничтожения биологического материала и обработки геномной информации", – рассказали в МВД.

В ноябре председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости кодификации миграционного законодательства и введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.

В новом нормативном акте глава СК предложил прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей квот на занятие трудовой деятельностью. Ожидается, что это поставит дополнительный барьер для проникновения на российский рынок труда криминальных элементов.