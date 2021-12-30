Путин подписал закон о создании государственной системы биометрических данных

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных, где будет предоставлена возможность самостоятельно размещать свои образцы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Российский президент до этого уже отмечал, что подобные данные следует держать в единой и защищенной системе страны.

Поправки вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и связи". Данная система переходит в статус государственной информационной, а положения, регламентирующие порядок ее работы, будут определяться правительством.

Начало действия нововведения перенесли с 1 января будущего года на 1 сентября. Внесение изменений дат нужно для уточнения схем их применения. В настоящее время в законе существует подход применения биометрических данных, который с учетом указания главы РФ нуждается в достаточных изменениях. Их собираются выполнить в течение весенней сессии 2022 года после широкого обсуждения с представителями бизнеса.

Закон о создании единой государственной системы биометрических данных был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении 22 декабря.

Сообщалось, что размещать свои данные граждане смогут с помощью доверенного программного обеспечения с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации.

Кроме того, образцы могут быть применены лишь в тех случаях, которые определит правительство. Органы, которые будут использовать данные, должны проходить специальную аккредитацию.

