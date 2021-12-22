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Технологии

12:44

Госдума приняла закон о создании единой системы биометрических данных

технологии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единой государственной системы биометрических данных. С ее помощью граждане смогут размещать свои образцы без посещения государственных органов.

Согласно поправкам, правительству РФ необходимо утвердить порядок функционирования системы. Размещать свои данные граждане смогут с помощью доверенного программного обеспечения с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации.

При этом биометрические образцы могут быть использованы только в тех случаях, которые определит правительство. Органы, которые будут использовать биометрию, должны проходить специальную аккредитацию.

Также вступление в силу требований об использовании для идентификации и аутентификации посредством биометрических персональных данных государственных информационных систем или иных информационных систем вместо единой биометрической системы переносится с 1 января 2022 года на 1 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих экстремистские материалы, а также распространяющих недостоверные сообщения о террористических актах и занимающихся продажей поддельных документов. Согласно документу, блокировка будет осуществляться Роскомнадзором по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей.

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