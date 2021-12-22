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Москва 24

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Общество

12:15

Госдума приняла законопроект об уголовном наказании за злостные нарушения ПДД

общество транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей и лишении свободы на срок до 3 лет за злостные нарушения ПДД.

Уголовный кодекс РФ дополнится статьей 264.2, согласно которой уголовное наказание будет грозить автомобилистам, ранее неоднократно привлекавшимся к административной ответственности за грубые нарушения правил или лишавшимся водительских прав.

Водители будут наказываться лишением свободы сроком до 2 лет, обязательными работами до 480 часов либо принудительными работами до 2 лет за превышение скорости на 60 километров в час и более, а также за выезд на встречную полосу либо трамвайные пути встречного движения.

Кроме того, за данные нарушения предлагается наказывать штрафом от 200 до 300 тысяч рублей либо в размере доходов водителя за период от года до двух. Любой из приговоров может быть дополнен предписанием о запрете занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ко второму чтению документ был дополнен поправкой, согласно которой лицам, имевшим судимость по новой статье, может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере дохода за период от 2 до 3 лет, а также исправительные работы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о возможности дистанционного медосмотра водителей. Авторы инициативы отметили, что Трудовой кодекс позволяет проводить такие медосмотры в отношении некоторых категорий работников. Принятие закона позволит создать дополнительные правовые основы для функционирования эффективной системы контроля за здоровьем водителей.

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