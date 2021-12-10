В Госдуму внесен проект о возможности дистанционного медосмотра водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Госдуму внесли законопроект о возможности дистанционного медосмотра водителей. Документ доступен в электронной думской базе данных.

В пояснительной записке говорится, что в условиях действующих ограничений по коронавирусу внедрение дистанционных технологий является актуальным вопросом и позволит сократить распространение различных инфекционных заболеваний среди работающего населения.

При проведении медосмотров с помощью медицинских изделий должна быть обеспечена идентификация личности водителя, чтобы исключить прохождение медосмотра иным лицом.

Авторы инициативы отметили, что трудовой кодекс позволяет проводить такие медосмотры в отношении некоторых категорий работников. Принятие закона позволит создать дополнительные правовые основы для функционирования эффективной системы контроля за здоровьем работника и снижения уровня развития профессиональных заболеваний.

При этом указывается, что принятие законопроекта не отменит традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а станет правом работодателей.

Летом Минздрав подготовил проект федерального закона о проведении дистанционных медосмотров водителей. Предлагалось использовать при медосмотрах медицинские изделия, обеспечивающие автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников.

Перед этим в Госдуме предложили отменить алкотестеры для водителей-профессионалов. По мнению члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Васильева, в настоящий момент проверка алкотестером связана с высоким риском распространения COVID-19.

