В Госдуме предложили отменить алкотестеры для водителей-профессионалов

09:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Госдуме призвали временно заменить прохождение алкотеста на предрейсовом осмотре для профессиональных водителей на другую процедуру. Как сообщает газета "Известия", с данной инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.
По мнению депутата, в настоящий момент проверка алкотестером связана с высоким риском распространения COVID-19.
"Для прохождения процедуры используют сменный мундштук, однако оборудование (алкотестеры) не проходят общую дезинфекцию. Подобная практика создает дополнительные риски для здоровья работников в условиях распространения коронавирусной инфекции", – заявил Васильев.
Обращение с просьбой проводить осмотр другим образом было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Парламентарий предлагает поручить Минздраву и МВД изучить возможные риски при использовании обычных алкотестеров.
С 13 апреля в Москве и Московской области временно приостановлена работа каршеринговых сервисов. Об этой мере на минувшей неделе заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По состоянию на 13 апреля в Москве обнаружили 1 355 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ подтвердили 2 558 новых эпизодов инфицирования. Численность зараженных коронавирусом выросла до отметки в 18 328 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: