В Госдуме предложили отменить алкотестеры для водителей-профессионалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме призвали временно заменить прохождение алкотеста на предрейсовом осмотре для профессиональных водителей на другую процедуру. Как сообщает газета "Известия", с данной инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

По мнению депутата, в настоящий момент проверка алкотестером связана с высоким риском распространения COVID-19.

"Для прохождения процедуры используют сменный мундштук, однако оборудование (алкотестеры) не проходят общую дезинфекцию. Подобная практика создает дополнительные риски для здоровья работников в условиях распространения коронавирусной инфекции", – заявил Васильев.

Обращение с просьбой проводить осмотр другим образом было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Парламентарий предлагает поручить Минздраву и МВД изучить возможные риски при использовании обычных алкотестеров.

С 13 апреля в Москве и Московской области временно приостановлена работа каршеринговых сервисов. Об этой мере на минувшей неделе заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По состоянию на 13 апреля в Москве обнаружили 1 355 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ подтвердили 2 558 новых эпизодов инфицирования. Численность зараженных коронавирусом выросла до отметки в 18 328 человек.

