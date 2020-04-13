ГИБДД прогнозирует заторы на въездах в Москву с 15 апреля из-за проверки пропусков

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Столичная автоинспекция допускает появление заторов на въездах в Москву с 15 апреля. Задержки могут возникнуть из-за проверок на наличие цифровых пропусков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Столичная полиция информирует: с 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории города будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта. В связи с этим возможны затруднения в движении", – указывается в обращении на официальном сайте ГУМВД России.
Правоохранительные органы призвали граждан заранее планировать поездки и учитывать возможные заторы. При этом автомобилистов просят не покидать жилье без надобности, поскольку в Москве все еще действует режим самоизоляции.
О введении пропускной системы в Москве объявили 11 апреля. Разрешение на передвижение по городу представляет собой специальный электронный код. Его можно получить по предварительной регистрации, а затем использовать в поездках к врачу, на работу или в личных целях (в пределах, допустимых самоизоляцией).
По последним данным, жителям Москвы выдали уже более 885 тысяч пропусков. При этом 90 процентов оформленных разрешений получили те, кому необходимо ездить на работу.
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