Роспотребнадзор опечатал медкабинет в Москве из-за нарушений осмотра водителей

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Медицинский кабинет на северо-западе Москвы, где предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей проводились с нарушениями, опечатали. Информация об этом появилась на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"Поступило обращение гражданина на нарушения законодательства при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в медицинском кабинете ООО "ФД Медхолдинг" в 1-м Силикатном проезде", – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали подробности внеплановой проверки, которая прошла 8 июля. Удалось выяснить, что на помещение, где проводились осмотры, организаторы деятельности не получали санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам.
Проверяющие также отметили, что поверхность стен помещений не гладкая из-за чего невозможно провести влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Также в кабинете не проводили генеральную уборку, а журнал и график уборок отсутствовали.
"Кресло врача в кабинете для проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров требует замены, обивка неустойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих средств", – добавили в Роспотребнадзоре.
Проверяющие выявили и другие нарушения, после чего составили протокол о временном запрете деятельности и временно опечатали кабинет по адресу: город Москва, 1-й Силикатный проезд, дом 27, строение 2.
Ранее сообщалось, что салон красоты в центре Москвы опечатали за нарушение мер против COVID-19. Главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Елена Калугина рассказала, что проверка на объекте выявила многочисленные нарушения.
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