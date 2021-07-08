Салон красоты в центре Москвы опечатали за нарушение мер против COVID-19

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Салон красоты Nailon Studio на 1-й Тверской-Ямской улице могут закрыть на три месяца за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Елена Калугина рассказала, что проверка на объекте выявила многочисленные нарушения.

"При проведении осмотра было установлено, что не организован входной контроль с измерением температуры тела для посетителей, выявлены нарушения масочного режима, в салоне находились сотрудники и посетители либо со спущенными масками, либо без масок", – уточнила представитель Роспотребнадзора.

Кроме того, в помещении не соблюдалась норма социальной дистанции, а в отдельных местах салона не проводилось обеззараживание воздуха.

Деятельность салона красоты приостановлена в соответствии с частью 2 статьи 63 КоАП РФ. Его помещение опечатано, а за выявленные нарушения последует штраф в размере до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток.

Накануне сообщалось, что в центре Москвы могут закрыть "Кулинарную лавку братьев Караваевых". Заведение, расположенное на Тверском бульваре, работало без системы проверки QR-кодов.