Салон красоты в центре Москвы опечатали за нарушение мер против COVID-19

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Салон красоты Nailon Studio на 1-й Тверской-Ямской улице могут закрыть на три месяца за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Елена Калугина рассказала, что проверка на объекте выявила многочисленные нарушения.
"При проведении осмотра было установлено, что не организован входной контроль с измерением температуры тела для посетителей, выявлены нарушения масочного режима, в салоне находились сотрудники и посетители либо со спущенными масками, либо без масок", – уточнила представитель Роспотребнадзора.
Кроме того, в помещении не соблюдалась норма социальной дистанции, а в отдельных местах салона не проводилось обеззараживание воздуха.
Деятельность салона красоты приостановлена в соответствии с частью 2 статьи 63 КоАП РФ. Его помещение опечатано, а за выявленные нарушения последует штраф в размере до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток.
Накануне сообщалось, что в центре Москвы могут закрыть "Кулинарную лавку братьев Караваевых". Заведение, расположенное на Тверском бульваре, работало без системы проверки QR-кодов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: