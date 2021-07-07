"Кулинарной лавке братьев Караваевых" в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней

"Кулинарную лавку братьев Караваевых" могут закрыть из-за посетителей без QR-кодов

"Кулинарную лавку братьев Караваевых" на Тверском бульваре могут закрыть за работу без системы проверки QR-кодов, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов.

"Было установлено, что заведением "Кулинарная лавка братьев Караваевых", расположенным по адресу Тверской бульвар, дом 20, строение 4, осуществлялось обслуживание посетителей без предварительной проверки QR-кода", – заявил Михайлов.

За такое нарушение заведение ждет штраф до 300 тысяч рублей. Однако в случае выявления фактов причинения вреда здоровью человека "Кулинарной лавке братьев Караваевых" грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее стало известно о том, что подобные меры грозят еще нескольким столичным заведениям. Посетителей без QR-кодов обнаружили в зале ресторана Raw and go kitchen на Патриарших прудах. Такое же нарушение совершили и в "Мяте Lounge" на севере Москвы.

