"Кулинарной лавке братьев Караваевых" в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней

"Кулинарную лавку братьев Караваевых" могут закрыть из-за посетителей без QR-кодов
"Кулинарную лавку братьев Караваевых" на Тверском бульваре могут закрыть за работу без системы проверки QR-кодов, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов.
"Было установлено, что заведением "Кулинарная лавка братьев Караваевых", расположенным по адресу Тверской бульвар, дом 20, строение 4, осуществлялось обслуживание посетителей без предварительной проверки QR-кода", – заявил Михайлов.
За такое нарушение заведение ждет штраф до 300 тысяч рублей. Однако в случае выявления фактов причинения вреда здоровью человека "Кулинарной лавке братьев Караваевых" грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее стало известно о том, что подобные меры грозят еще нескольким столичным заведениям. Посетителей без QR-кодов обнаружили в зале ресторана Raw and go kitchen на Патриарших прудах. Такое же нарушение совершили и в "Мяте Lounge" на севере Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: