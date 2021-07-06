"Мяте Lounge" на севере Москвы грозит закрытие на 90 суток за работу без проверки QR-кодов

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Кальянную "Мята Lounge" на Ленинградском шоссе могут закрыть на 90 суток за работу без системы проверки QR-кодов, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Андрей Поплавский.
"ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что заведением "Мята Lounge", расположенным по адресу Ленинградское шоссе, дом 68, осуществлялось обслуживание посетителей без предварительной проверки QR-кода. В ресторане находились и обслуживались посетители, у которых отсутствовали QR-коды", – заявил инспектор.
Отметил Поплавский и то, что в заведении осуществлялось курение кальянов.
За нарушенные ограничения ресторану грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если будут выявлены факты причинения вреда здоровью человека, заведение ждет штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее в Москве во время действия антиковидных ограничений была приостановлена работа 145 кальянных. В пресс-службе Роспотребнадзора, рассказали, что больше всего кальянных закрыто в Центральном административном округе – 30, в Южном административном округе – 20, на территории ТиНАО – 19, в Западном административном округе – 14, в Восточном административном округе – 12.
В ведомстве напомнили, что мероприятия по контролю за соблюдением ограничительных мер в городе продолжаются.
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