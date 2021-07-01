В Москве с начала пандемии приостановили работу 145 кальянных

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В Москве во время действия антиковидных ограничений была приостановлена работа 145 кальянах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность 145 кальянных, в том числе с 1 января 2021 года – 85 кальянных. Больше всего кальянных закрыто в Центральном административном округе – 30, в Южном административном округе – 20, на территории ТиНАО – 19, в Западном административном округе – 14, в Восточном административном округе – 12", – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что мероприятия по контролю за соблюдением ограничительных мер в городе продолжаются.

Ранее Роспотребнадзор опечатал кальянную "Юнити" в районе Ивановском на востоке Москвы в связи с выявленными нарушениями мер против коронавируса. В ходе проверки инспекторы установили, что, несмотря на действующий запрет, заведение продолжает принимать посетителей. Кроме того, в кальянной не соблюдалось социальное дистанцирование и отсутствовала разметка, персонал не был обеспечен масками и перчатками, не проводилась термометрия и отсутствовали кожные антисептики.

