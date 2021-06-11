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Транспорт

19:02

В столичном транспорте выявили 131 случай нарушения антиковидных мер с начала мая

город транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В общественном транспорте Москвы с 1 мая выявили 131 случай нарушения противоэпидемических требований. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"С 1 мая 2021 года проведено 1 169 мониторинговых обследований объектов пассажирского транспорта, в том числе Московского метрополитена, Мосгортранса, такси. По результатам обследований, в 131 случае установлены нарушения", – рассказали в ведомстве.

Так, например таксисты пренебрегали средствами индивидуальной защиты, то же касалось и пассажиров. Кроме того, в салонах автомобилей не проводилась дезинфекция, отсутствовали антисептики. В метро и в салонах наземного транспорта, несмотря на специальные оповещения, некоторые пассажиры все равно не носят маски и перчатки, рассказали специалисты.

Отмечается, что по итогам проверок возбуждено 124 дела об административном правонарушении. Все материалы направлены в районные суды.

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией управлением Роспотребнадзора по городу Москве контроль за соблюдением противоэпидемических требований будет усилен", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что столичные власти в ближайшее время намерены обсудить с бизнесом, как организовать антиковидные зоны в ресторанах.

По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, предприниматели выступили с этой инициативой сами.

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