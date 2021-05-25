ЦДМ на Лубянке возобновит работу после закрытия из-за антиковидных нарушений

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Центральный детский магазин на Лубянке в Москве, который был закрыт из-за нарушений антиковидных ограничений, начнет работу в штатном режиме с 25 мая. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЦДМ.

Магазин был опечатан 18 мая. Суд признал его владельца виновным в нарушении правил профилактики COVID-19 и приостановил работу на семь суток. Поводом для разбирательств стала автограф-сессия актеров из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор", куда пришли около пяти тысяч человек.

В пресс-службе магазина также сообщили, что планируют ввести систему автоматического контроля количества посетителей, чтобы гарантировать соблюдение требований Роспотребнадзора.