ЦДМ устранил нарушения санитарных норм

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Центральный детский магазин на Лубянке устранил санитарные нарушения, из-за которых был опечатан 18 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу магазина.
"Все нарушения были устранены до рассмотрения дела, однако территориальный отдел управления Роспотребнадзора в центре Москвы, несмотря на обращение АО "Лубянка-Девелопмент", не успел провести повторную проверку до рассмотрения дела судом", – пояснили в пресс-службе и добавили, что в связи с этим суд не принял доказательства об устранении соответствующих нарушений.
Ранее 21 мая Мещанский районный суд приостановил работу магазина на семь дней. АО "Лубянка-Девелопмент" было признано виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение в области санитарного благополучия населения в период эпидемии").
В пресс-службе также рассказали, что было направлено ходатайство о досрочном прекращении административного приостановления деятельности, и добавили, что 25 мая магазин возобновит работу в штатном режиме.
16 мая в Центральном детском магазине прошла автограф-сессия актеров фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". Уточнялось, что на нее пришли сотни людей, многие из которых были без масок и не соблюдали социальную дистанцию, вследствие чего работой магазина заинтересовались в Роспотребнадзоре.
Работа ЦДМ приостановлена на 7 суток из-за нарушения санитарных норм
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