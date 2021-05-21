Работа ЦДМ приостановлена на 7 суток из-за нарушения санитарных норм

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Мещанский районный суд Москвы на 7 суток приостановил работу Центрального детского магазина в связи с выявленными нарушениями противоэпидемических норм.

"АО "Лубянка девелопмент" признано виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение в области санитарного благополучия населения в период эпидемии") с назначением административного наказания в виде приостановления деятельности предприятия сроком на 7 суток", – рассказали в пресс-службе суда.

Ранее ЦДМ в Москве опечатали за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции после проведения там массового мероприятия.

Такие меры были приняты после прошедшей в магазине автограф-сессии с актерами фильма "Майор Гром и Чумной доктор". Посетители не соблюдали меры против коронавируса. Также очевидцы рассказывали, что в давке людям становилось плохо. Некоторым потребовалась помощь медиков.