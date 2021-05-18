Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение мер против COVID-19

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Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции после проведения там массового мероприятия. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по столице.

"По поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой управление Роспотребнадзора по городу Москве возбудило административное расследование в отношении организатора площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, – АО "Лубянка-девелопмент" по адресу город Москва, Театральный проезд, дом 5, строение 1", – говорится в сообщении.

Позже материалы дела будут переданы в Тверской районный суд Москвы.

Ранее сообщалось, что один из фитнес-клубов на западе Москвы могут закрыть на три месяца за несоблюдение антиковидных правил. Роспотребнадзор выявил грубейшие нарушения санитарных требований.