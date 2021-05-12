Роспотребнадзор оштрафовал кафе Mr. Kebab на Дубосековской улице за нарушения

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Кафе Mr. Kebab, которое находится на улице Дубосековской, оштрафовано на 200 тысяч рублей за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и непроведение мероприятий по профилактике COVID-19. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Во время проведения проверки в заведении отсутствовала техническая документация на установленные вентиляционные системы, кроме того, не была предоставлена информация по количеству приточных систем, типу воздушных фильтров для очистки воздуха, а также об обособленности вытяжной вентиляции кафе от общедомовой вентиляции.

Помимо этого, специалистам не предоставили документы на техническое обслуживание вентиляции. Также над моечной ванной не была предусмотрена местная вытяжная система, в заведении не было упорядочено хранение дезинфицирующих средств, а в обеденном зале не осуществлялось обеззараживание воздуха.

Ранее сообщалось, что за первые три дня майских праздников специалисты проверили 231 столичное заведение на предмет соблюдения санитарных мер по борьбе с COVID-19.

Мониторинг касался заведений общепита, в том числе на фуд-кортах, и продуктовых магазинов. С нарушениями работали 42 предприятия, 37 из которых кафе. Большая часть из них была оштрафована.