Больше 200 заведений проверили в Москве на соблюдение мер по борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За первые три дня майских праздников специалисты проверили 231 столичное заведение на предмет соблюдения санитарных мер по борьбе с COVID-19, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Мониторинг касался заведений общепита, в том числе на фуд-кортах, и продуктовых магазинов. Как отметили в ведомстве, с нарушениями работали 42 предприятия, 37 из которых кафе. Большая часть из них была оштрафована.

Пять магазинов и семь заведений общепита Москвы были временно закрыты и опечатаны в досудебном порядке в связи с грубыми комплексными нарушениями. Среди них отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, тестирования сотрудников на наличие коронавирусной инфекции и отсутствие проверки у посетителей средств индивидуальной защиты.

Накануне около железнодорожной станции Лось закрыли точку "Выпечка-Шаурма". Сообщалось, что в заведении не было дезинфицирующих средств, специальной разметки, посетителей обслуживали без масок и перчаток.

