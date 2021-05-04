Больше 200 заведений проверили в Москве на соблюдение мер по борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За первые три дня майских праздников специалисты проверили 231 столичное заведение на предмет соблюдения санитарных мер по борьбе с COVID-19, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.
Мониторинг касался заведений общепита, в том числе на фуд-кортах, и продуктовых магазинов. Как отметили в ведомстве, с нарушениями работали 42 предприятия, 37 из которых кафе. Большая часть из них была оштрафована.
Пять магазинов и семь заведений общепита Москвы были временно закрыты и опечатаны в досудебном порядке в связи с грубыми комплексными нарушениями. Среди них отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, тестирования сотрудников на наличие коронавирусной инфекции и отсутствие проверки у посетителей средств индивидуальной защиты.
Накануне около железнодорожной станции Лось закрыли точку "Выпечка-Шаурма". Сообщалось, что в заведении не было дезинфицирующих средств, специальной разметки, посетителей обслуживали без масок и перчаток.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: