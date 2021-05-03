Точку "Выпечка-Шаурма" на северо-востоке Москвы опечатали за нарушение санитарных норм

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За нарушение санитарных требований сотрудники Роспотребнадзора опечатали предприятие общественного питания "Выпечка-Шаурма" около железнодорожной станции "Лось". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в данном заведении также не выполнялись мероприятия по предупреждению распространения коронавируса. В частности, в ходе проверки выяснилось, что предприятие не обеспечено холодильным оборудованием в достаточном количестве, помещения грязные, моющие и дезинфицирующие средства отсутствуют.

Кроме того, в учреждении не организовано проведение термометрии, также там нет санузла и разметки для соблюдения социальной дистанции. Покупателей обслуживают без масок и перчаток.

"Все вышеперечисленные нарушения, представляют угрозу здоровью и жизни людей и создают условия для распространения COVID-19. ​За выявленные нарушения санитарных требований в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, предприятие общественного питания "Выпечка-Шаурма" опечатано", – говорится в сообщении ведомства.

Материалы дела направят в Бабушкинский районный суд Москвы.

Ранее сообщалось, что кальянную "Мята cyber lounge" на Береговом проезде в Москве опечатали за несоблюдение мер против распространения коронавируса.

