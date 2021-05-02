Роспотребнадзор опечатал кафе Dim Sum & Go на северо-западе Москвы

Фото: Вова Жабриков/URA.RU/TASS

За несоблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции и другие нарушения Роспотребнадзор опечатал кафе Dim Sum & Go в торговом центре "Калейдоскоп". Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

"В заведении не соблюдается поточность технологических процессов, имеется перекрест потоков сырья и готовой продукции, чистой и грязной посуды", – говорится в сообщении.

Кроме того, мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавируса, в кафе не выполняются. Не организовано тестирование сотрудников на наличие COVID-19. Не выделено место для разведения дезинфицирующих средств, приготовление рабочих растворов осуществляется в моечной ванне для обработки кухонной посуды.

Ранее Роспотребнадзор опечатал хинкальную в поселении Сосенском из-за нарушений. Сотрудники общепита работали без масок, перчаток и форменной специализированной одежды.