В Роспотребнадзоре заявили, что отменять ограничения по COVID-19 в Москве еще рано

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве говорить об отмене оставшихся ограничений по коронавирусу еще рано, считает начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по столице Юлия Кобзева.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в городе все еще остается напряженной.

"На сегодняшний день с середины февраля мы фиксируем значительное снижение темпов снижения заболеваемости. Фактически с середины февраля у нас заболеваемость снижается очень медленно, порядка 1–3 процентов в неделю. Ситуация остается достаточно напряженной. И не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия на сегодняшний день", – отметила Кобзева.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что ограничения, введенные из-за коронавируса, в разных регионах России должны снимать с учетом эпидситуации. По ее словам, на смягчение нельзя идти, если в субъекте наблюдаются показатели хуже среднероссийских.

Попова также отметила, что прививку от коронавируса откладывать не стоит. Она считает, что прививаться должны все, у кого есть такая возможность по состоянию здоровья. За два месяца – до июня – еще можно сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет.

