В Роспотребнадзоре рассказали о перспективах снятия коронавирусных ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ограничения, введенные из-за коронавируса, в разных регионах России должны снимать с учетом эпидситуации, сообщает газета "Известия". Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова.
Она отметила, что на смягчение нельзя идти, если в субъекте наблюдаются показатели хуже среднероссийских.
"Конечно, всем бы хотелось, и это показывают соцопросы, вернуть массовые мероприятия. Например, "Бессмертный полк", провести Парад Победы, первомайские шествия, но, чтобы дойти до этого этапа, надо четко соблюдать все правила. Еще раз повторюсь: сегодня надо прививаться. Потому что как раз к началу мая мы уже будем говорить о формировании иммунитета после прививки", – прокомментировала Попова.
Глава ведомства выразила желание, чтобы роль вакцинации в процессе достижения коллективного иммунитета была ведущей. Она объяснила, что в борьбе с гриппом, корью, краснухой, полиомиелитом, дифтерией и столбняком помогают именно прививки.
Ранее эксперт рассказала, что пандемия коронавируса при оптимистичном прогнозе может закончиться через полгода, но при пессимистичном сценарии затянется на год.
Развитие ситуации по одному из двух сценариев зависит от сознательности россиян, которые будут выполнять все требования по сдерживанию распространения инфекции.
Результаты тестов на коронавирус можно будет получать через портал госуслуг
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