Россиян предостерегли от полетов в жаркие страны после COVID-19

Фото: depositphotos/oischenko73
Полеты в жаркие страны запрещены людям, которые перенесли коронавирус. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор Галина Иванова.
По ее словам, от высокой температуры страдает сердечно-сосудистая система. Кроме того, есть риск развития тромбоза.
"Ни в коем случае нельзя лететь в страны с жарким климатом, потому что невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии. От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система", – цитирует специалиста газета "Известия".
Она также отметила важность нагрузки, связанной с перелетом и акклиматизацией. Помимо этого, эксперт уточнила, что нагрузка на сердечно-сосудистую систему есть в горах в связи с разреженной атмосферой. Именно поэтому перед поездкой необходимо заранее получить консультацию медиков. Нужно заниматься своим здоровьем, а также посещать врача терапевта, пульмонолога, врача физической и реабилитационной медицины, заключила Иванова.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, где лучше провести отпуск в нынешнем году. По мнению специалиста, в этом году стоит отказаться от отдыха за границей. В Европе фиксируется пик заболеваемости коронавирусом, который закончится не скоро. Кроме того, при поездке в Турцию также существуют определенные риски.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: