Россиян предостерегли от полетов в жаркие страны после COVID-19

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Полеты в жаркие страны запрещены людям, которые перенесли коронавирус. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор Галина Иванова.

По ее словам, от высокой температуры страдает сердечно-сосудистая система. Кроме того, есть риск развития тромбоза.

"Ни в коем случае нельзя лететь в страны с жарким климатом, потому что невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии. От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система", – цитирует специалиста газета "Известия".

Она также отметила важность нагрузки, связанной с перелетом и акклиматизацией. Помимо этого, эксперт уточнила, что нагрузка на сердечно-сосудистую систему есть в горах в связи с разреженной атмосферой. Именно поэтому перед поездкой необходимо заранее получить консультацию медиков. Нужно заниматься своим здоровьем, а также посещать врача терапевта, пульмонолога, врача физической и реабилитационной медицины, заключила Иванова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, где лучше провести отпуск в нынешнем году. По мнению специалиста, в этом году стоит отказаться от отдыха за границей. В Европе фиксируется пик заболеваемости коронавирусом, который закончится не скоро. Кроме того, при поездке в Турцию также существуют определенные риски.