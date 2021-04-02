В Роспотребнадзоре назвали максимальный срок окончания пандемии

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Пандемия коронавируса при оптимистичном прогнозе может закончиться через полгода, но при пессимистичном сценарии затянется на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По словам специалиста, в апреле ученые на основе математических расчетов сделали прогнозы, предупреждавшие мир, что пандемия продлится 1,5-2 года.

"Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются. При оптимистичном прогнозе пандемия может продлиться еще полгода. Более пессимистичный вариант развития ситуации предполагает, что пандемия закончится где-то через год", – отметила Пшеничная.

Он также добавила, что развитие ситуации по одному из двух сценариев зависит от сознательности россиян, которые будут выполнять все требования по сдерживанию распространения инфекции.

Ранее специалист спрогнозировала развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в России в весенний период. По мнению Пшеничной, в стране возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19. Кроме того, эксперт объяснила, что сезонные вирусы начинают размножаться активнее в условиях прохладной и влажной погоды. Такие атмосферные условия чаще всего характерны для осени и весны.

