В Роспотребнадзоре объяснили опасность отмены масочного режима

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Говорить об отмене масочного режима и смягчении ограничений, которые были введены в РФ из-за коронавируса, на данный момент рано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
"И у нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъем заболеваемости, как в Европе", – отметила Пшеничная.
Она также рассказала, что большую роль в профилактике распространения инфекции играет вакцинация. Чем раньше у жителей РФ сформируется коллективный иммунитет, тем быстрее можно будет заявить о победе над вирусом, заключила специалист.
Ранее Пшеничная сообщила, что пандемия коронавируса при оптимистичном прогнозе может закончиться через полгода, но при пессимистичном сценарии затянется на год.
Она также добавила, что развитие ситуации по одному из двух сценариев зависит от сознательности россиян, которые будут выполнять все требования по сдерживанию распространения инфекции.
Верховный суд РФ отклонил иск об отмене масочного режима
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