Мишустин поручил разработать новые меры борьбы с коронавирусом

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Исследования новых штаммов коронавируса должны быть продолжены, нельзя допускать их распространения в России. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой представить к пятнице дополнительные меры по защите россиян.

"Татьяна Алексеевна (Голикова), я прошу вас вместе с Роспотребнадзором, с учеными, врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей, обсудить это и к пятнице представить предложения", – цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в РФ выявили 81 случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все случаи завозные, а действующие в России ограничительные меры не позволяют ему распространяться.