В РФ выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России выявили 81 случай заражения британским штаммом и шесть случаев инфицирования южноафриканской версией коронавируса.
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью газете "Известия", это говорит о том, что РФ контактирует с другими странами, так как все случаи были завезены извне.
"Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте", – сказала Попова.
По ее словам, сегодня в мире регистрируется все возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что британский штамм в России распространен мало благодаря ограничительным мерам.
"Поэтому сегодня за пределы страны без необходимости лучше не выезжать", – добавила Попова.
Кроме того, она отметила, что на территории РФ существуют штаммы с иными мутациями, которые в настоящее время исследуются.
Попова заключила, что однозначного ответа на вопрос о возможности заражения новыми штаммами уже переболевших коронавирусом нет.
"Пока же мы видим, что сыворотки переболевших референсным штаммом могут нейтрализовать штамм британский", – уточнила глава Роспотребнадзора.
Ранее Попова указала, что Роспотребнадзор видит риск распространения коронавируса среди людей старше 60–65 лет из-за отмены домашнего режима.
Глава ведомства резюмировала, что эту категорию людей нужно максимально быстро прививать, что позволит избежать риска заражения инфекцией.
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